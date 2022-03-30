Стокгольм, 30 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Несколько крупных шведских промышленных компаний, таких как Sandvik, SKF, Seco Tools и Atlas Copco, продали и поставили технологии организациям и компаниям, участвующим в российской ядерной программе. Об этом 30 марта написала газета Expressen.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Речь идет об оборудовании для прецизионной лазерной резки, поставке токарных станков, высокоточных фрез и дрелей.

«Поставки, по всей видимости, шли уже несколько лет и частично проводились через дочки российских компаний и частично через российских дистрибьюторов», — говорится в статье.

Отмечается, что в компании Atlas Copco, которая, по данным газеты, заключила восемь контрактов с организациями, связанными с российской ядерной программой, уже инициировала внутреннюю проверку.

Напомним, что с 2014 года шведским компаниям запрещено делать любые инвестиции в ядерную программу России.