Ханты-Мансийск, 30 марта 2022, 19:05 — REGNUM В Югре эвакуированная жительница посёлка Зайцево из Донецкой Народной Республики Ольга Борисенко, прибывшая в начале марта в Ханты-Мансийский автономный округ, стала полноправной гражданкой РФ. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ольга Зайцева на торжественном вручении российского паспорта
Ольга Зайцева на торжественном вручении российского паспорта
Оперативный штаб ХМАО

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«Очень волнительно за столько лет получить удостоверение личности — паспорт гражданина Российской Федерации! Я очень рада! Спасибо всем сотрудникам, которые все так быстро и оперативно всё сделали», — отметила Ольга Борисенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югру 7 марта из международного аэропорта Минеральные Воды прибыли 71 человек эвакуированных из ДНР. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет. Все они жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета. Эвакуированные размещены в Сургуте, на базе «Олимпия».

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