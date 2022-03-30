Грозный, , 19:02 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Мединского — руководителя российской стороны на переговорах с украинской делегацией в Турции истолкованы неверно. Начатая спецоперация будет доведена до конца. В этом Кадыров абсолютно уверен.

Рамзан Кадыров SKFO.gov.ru

«Хочу еще раз заявить всем нашим гражданам, особенно воинам, добровольцам, которые готовы выехать для защиты Российской Федерации и Украины. Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский чуть-чуть ошибся, неверную формулировку выбрал. Вам не стоит волноваться, у нас есть президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путин, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое дело, то это неправда» , — заявил глава Чечни в своем видеообращении в Telegram- канале.

Он пожелал украинскому народу скорой победы над терроризмом. Кадыров призвал СБУ присоединиться к освобождению Украины от нацизма, потому что в ближайшее время российские военные, в том числе из Чечни, «заберут основные объекты и зайдут в Киев». Он также призвал власти Украины попросить прощение у своего народа.

«Мы научились воевать не для того, чтобы убивать, а для того чтобы защищать. Это у нас хорошо получается. Я вас уверяю, если вы не приедете сами и не выполните требования нашего президента, вам пощады не будет. Ни правительству, ни Раде, ни Зеленскому. Вас Европа и Запад не спасут, потому что вы преступники. Вам пощады не будет, потому что вы убивали десятки тысяч людей» , — заявил чеченский лидер.

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