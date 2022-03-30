Лос-Анджелес, США, , 19:24 — REGNUM В официальном Twitter-аккаунте сериала «Дом дракона» появилась дата его выхода. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дейенерис Таргариен и Джон Сноу Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

Первый эпизод шоу выйдет 21 августа 2022 года. Трансляция будет проводиться телеканалом HBO и сервисом HBO Max.

ИА REGNUM напоминает, что в шоу «Дом дракона» покажут события, происходящие за 200 лет до сюжета «Игры престолов». В основу сценария лёг первый том книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Читайте ранее в этом сюжете: Соавтор «Игры престолов» не хочет возвращаться к спин-оффам сериала