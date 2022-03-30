София, , 19:00 — REGNUM Правительство Болгарии на своем очередном заседании 30 марта рассмотрело возможные последствия приостановки поставок на болгарскую территорию природного газа из России. Об этом 30 марта сообщает БНР.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, обсуждение указанной проблемы продолжалось в течение нескольких часов. При этом министры пришли к выводу, что в этом контексте экономики Болгарии «ничто не угрожает».

«Наша страна снабжается газом из РФ иначе, чем другие европейские государства, поэтому уменьшение объемов импортируемых носителей не приведет к катастрофе болгарской экономики», — говорится в коммюнике заседания.

Одновременно представители правительства Болгарии обсудили перспективы заключения энергетических контрактов с Азербайджаном.

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