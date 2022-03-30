Правительство Болгарии рассмотрело вопрос приостановки поставок газа из РФ
София, 30 марта, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Правительство Болгарии на своем очередном заседании 30 марта рассмотрело возможные последствия приостановки поставок на болгарскую территорию природного газа из России. Об этом 30 марта сообщает БНР.
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Согласно официальной информации, обсуждение указанной проблемы продолжалось в течение нескольких часов. При этом министры пришли к выводу, что в этом контексте экономики Болгарии «ничто не угрожает».
«Наша страна снабжается газом из РФ иначе, чем другие европейские государства, поэтому уменьшение объемов импортируемых носителей не приведет к катастрофе болгарской экономики», — говорится в коммюнике заседания.
Одновременно представители правительства Болгарии обсудили перспективы заключения энергетических контрактов с Азербайджаном.