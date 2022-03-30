София, 30 марта, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Правительство Болгарии на своем очередном заседании 30 марта рассмотрело возможные последствия приостановки поставок на болгарскую территорию природного газа из России. Об этом 30 марта сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

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Согласно официальной информации, обсуждение указанной проблемы продолжалось в течение нескольких часов. При этом министры пришли к выводу, что в этом контексте экономики Болгарии «ничто не угрожает».

«Наша страна снабжается газом из РФ иначе, чем другие европейские государства, поэтому уменьшение объемов импортируемых носителей не приведет к катастрофе болгарской экономики», — говорится в коммюнике заседания.

Одновременно представители правительства Болгарии обсудили перспективы заключения энергетических контрактов с Азербайджаном.