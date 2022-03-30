Москва, 30 марта, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Беспилотная и оперативно-тактическая авиация ВС РФ за день поразила 69 военных объектов украинских нацистов, сообщил 30 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, за сутки средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сбитые в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое.

В течение дня поражены три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники», — напомнил Конашенков.