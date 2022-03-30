Саранск, , 18:59 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 92 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 61 856 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 65 158 случаев заражения коронавирусом, из них 88 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1345 человек, один летальный случай среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 26 пациентов, накануне в больницы попали 53 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта после перенесенного COVID-19 выписались 83 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 764 жителя республики.