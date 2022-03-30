Москва, 30 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете Безопасности агентов прозападных групп влияния, а заменить этот «научный» вредоносный балласт могут в том числе дипломаты, массово возвращающиеся сейчас на родину из враждебных государств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 30 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Как сообщалось ранее, президент России исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырёх экспертов — АлексеяГромыко, АлександраНикитина, АлександраПанова и СергеяРогова.

«Те, кого Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности, — это не просто эксперты, это столпы важных прозападных групп влияния на европейском, американском и японском направлениях внешней политики нашей страны. Такая чистка, и я делаю акцент именно на слове чистка, должна быть продолжена. Проводя её, надо идти и вширь, и вглубь.

На всё ещё близком мне прибалтийском направлении в конце 1990-х — начале 2000-х большую вредную работу проделал Совет по внешней и оборонной политике во главе с Сергеем Карагановым. Им был «научно» оформлен отход от «примаковской» линии на увязку развития торгово-экономических отношений между Россией с одной стороны и Латвией, Литвой и Эстонией с другой с тем, как в этих странах соблюдаются права русских общин. Над этим работали многие известные члены СВОП, не буду их всех перечислять — они значатся в списках участников многочисленных и бесполезных заседаний «Балтийского форума». Они же «научно» обосновывали нецелесообразность противодействия расширению НАТО и ЕС за счёт этих стран.

Результатом стал отказ в 2005 году от линии Е. М. Примакова полностью и подписание договоров о границе с Латвией и Эстонией без увязки с предлагавшимися МИДом договорами об основах отношений, которые могли способствовать снижению военной и санкционной угроз с этого направления. Что после этого произошло в прибалтийских странах с положением соотечественников и нацистскими настроениями, хорошо известно.

Делая ставку на разного рода соглашателей типа Урбановича и Ушакова, эти учёные-практики нанесли немалый вред и русскому общественно-политическому движению в Прибалтике.