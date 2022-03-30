Бухарест, , 18:54 — REGNUM Из-за сильного пожара на деревообрабатывающем предприятии неподалеку Бухареста перекрыто автомобильное движение на окраине столицы Румынии. Об этом 30 марта сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, возгорание произошло в 17:00 по местному времени в одном из подсобных помещений лесопильни. Огонь быстро перекинулся на центральные корпуса завода, а также емкости с горюче-смазочными материалами.

По причине задымления видимость в районе Окружного шоссе Бухареста практически сведена к нулю. На месте инцидента работают десятки столичных пожарных бригад. Информации о пострадавших нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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