Бухарест, 30 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Из-за сильного пожара на деревообрабатывающем предприятии неподалеку Бухареста перекрыто автомобильное движение на окраине столицы Румынии. Об этом 30 марта сообщает «Румынское телевидение».

23.mchs.gov.ru Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло в 17:00 по местному времени в одном из подсобных помещений лесопильни. Огонь быстро перекинулся на центральные корпуса завода, а также емкости с горюче-смазочными материалами.

По причине задымления видимость в районе Окружного шоссе Бухареста практически сведена к нулю. На месте инцидента работают десятки столичных пожарных бригад. Информации о пострадавших нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.