Йошкар-Ола, , 18:53 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 30 марта лечение получают 97 пациентов, из них у 29 человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В том числе, у 96 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 84 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 13 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы восемь человек, выписаны девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта выздоровели с начала пандемии 43 117 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 250 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за последние сутки.

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