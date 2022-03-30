Йошкар-Ола, , 18:51 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 марта выздоровели с начала пандемии 43 117 жителей республики, за последние сутки выписаны пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 250 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за последние сутки. 1080 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, с 17 марта среди пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного летального случая в республике.

За день в ковид-стационары госпитализировали четверых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 29 марта в пяти медицинских учреждениях развернуто 170 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Таким образом, число в инфекционных стационарах сократили еще на 20 единиц.

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