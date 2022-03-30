Бухарест, 30 марта, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило в окончательной редакции Национальную стратегию социальной интеграции и сокращения бедности на 2022 — 2027 годы. Об этом 30 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Лица Румынии

Согласно официальной информации, документ предусматривает резкое увеличение количества и сумм социальных пособий, повышение минимальных пенсий и заработной платы, а также выделение жилья для лиц, лишенных крова.

Предполагается, что на реализацию указанного плана в ближайшее время из государственного бюджета Румынии будет выделено более 100 млн леев ($22 млн).

Напомним, в настоящее время за чертой бедности в Румынии живет более трети населения. Практически каждый второй пенсионер в стране не в состоянии оплачивать коммунальные услуги в полном объеме.