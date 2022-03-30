Москва, , 18:49 — REGNUM После выполнения задач первого этапа военной операции на Киевском и Черниговском направлениях проводится плановая перегруппировка войск, сообщил 30 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская армия Mil.ru

Он пояснил, что в задачи первого этапа не входил штурм крупных городов на севере Украины.

«На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев.

Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных Сил — на Донбассе.

Все эти цели были выполнены.

Одновременно Российская армия решала и другую задачу, а именно — в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, — создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению Народных Республик Донбасса», — отметил Конашенков.

Кроме того, он напомнил, что продолжается уничтожение долговременных оборонительных укреплений украинских нацистов, полностью взяты под контроль ВС РФ все основные пути снабжения и подхода резервов.

«Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается.

Таким образом, все основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены», — добавил Конашенков.

«Целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

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