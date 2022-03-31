Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В Петербурге на благотворительный аукцион выставили оригинальный поэтический сборник Иосифа Бродского «A Part of Speech» с личным автографом поэта. Об этом сообщили в книжном магазине «Подписные издания».

Иосиф Бродский (сс) Rob Croes. Anefo

Очередной благотворительный аукцион магазин организовал совместно с музеем Бродского «Полторы комнаты». Торги стартовали в среду, 30 марта, в 12:00, а завершатся 31 марта в 18:00. Принять участие можно в телеграм-канале «Подписных изданий». Стартовая цена цена составляет десять тысяч рублей, а шаг повышения — пять тысяч рублей.

Средства, вырученные от конкурса, направят в три благотворительные организации: в фонд поддержки онкологических больных «AdVita», благотворительный проект «Ночлежка» и фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».