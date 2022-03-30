Тамбов, , 18:46 — REGNUM В Тамбовской области внесены поправки в региональный бюджет на 2022 год. В новой редакции расходы на социальную сферу увеличены на 5,6 млрд рублей, сообщили ИИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров Tambov.gov.ru

30 марта на заседании областной Думы депутаты поддержали предлагаемые поправки в региональный бюджет на 2022 год. Законопроект был внесён в парламент руководителем Тамбовской области Максимом Егоровым.

Согласно поправкам, расходная часть главного финансового документа году увеличивается на 5,6 млрд рублей, доходная — на 2,2 млрд рублей. Собственные доходы уточнены с ростом на 1,1 млрд рублей: власти поясняют, что это обеспечено, в первую очередь, за счёт налога на прибыль (557 млн рублей) и налога на доходы физических лиц (462 млн рублей).

Все дополнительные средства направят на развитие социальной сферы. На здравоохранение выделяется почти 788 млн рублей, в том числе на лекарственное обеспечение в амбулаториях — 354 млн рублей. На социальные выплаты медицинским работникам предусмотрено 53,7 млн рублей, около 38 млн рублей направят на закупку расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы в крови у детей-инвалидов с сахарным диабетом первого типа.

На 808 млн рублей возрастут расходы на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды в Тамбовской области». В том числе 500 млн рублей направят на реализацию программы «Дворы Тамбовщины», 260 млн рублей — на благоустройство набережных в городах области.

На развитие образования дополнительно выделяется свыше 1 млрд рублей. Средства направят на строительство школы на 2,5 тыс. мест в Тамбове, приобретение учебников для учеников 1−5 классов и ремонтную кампанию в областных образовательных организациях.

На ремонт и строительство автомобильных дорог в 2022 — 2023 годы дополнительно выделяется 132,5 млн рублей ежегодно. Всего в 2022 году в рамках разных программ и проектов на ремонт дорог выделено более 6 млрд рублей.

«Самое важное — сохранить и увеличить финансирование социальной сферы, так как от этого зависит качество жизни тамбовчан. Безупречное исполнение принятых социальных обязательств — абсолютный приоритет нашей работы», — прокомментировал Максим Егоров.