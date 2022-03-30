Москва, , 18:53 — REGNUM Представители Первого канала выступили с опровержением слухов о закрытии передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Подъём» 30 марта.

Елена Малышева Government.ru

«Программа «Жить здорово» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идёт», — сказано в сообщении. В настоящее время неизвестно, когда в эфире вновь появятся новые выпуски популярной программы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что телеведущая Елена Малышева приостановила выпуск программы «Жить здорово!» и распустила коллектив. В качестве причины для подобного решения называлось изменение сетки вещания Первого канала.

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