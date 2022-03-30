Курск, , 18:45 — REGNUM Курская область получила новую партию вакцин против коронавируса — две тысячи доз «Спутника V» и 1,9 тыс. доз «Спутника Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего во время прививочной кампании Курская область получила 869 тыс. 71 комплект прививки, из них 608 тыс. 667 — «Спутника V», 212 тыс. 354 — «Спутника Лайт», 35 тыс. 880 — «ЭпиВакКороны», 10 тыс. 730 — «КовиВака» и 1 тыс. 440 доз «Спутника М».

Первым компонентом вакцины привит 728 тыс. 381 житель региона, в том числе 889 подростков. Два компонента прививки получили 701 тыс. 402 человека, в том числе 638 подростков. Ревакцинировались 176 тыс. 952 человека.