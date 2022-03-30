Москва, 30 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону газовые поставки в Европу за рубли с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передаёт 30 марта пресс-служба Кремля.

Olaf Kosinsky Канцлер Германии Олаф Шольц

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Президент России объяснил Шольцу причины принятого решения и отметил, что оно не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний, импортирующих газ из России.

Шольц и Путин договорились, что на этот счёт дополнительно переговорят эксперты двух стран.

Также стороны обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей, а также рассмотрели вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя.