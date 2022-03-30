Буэнос-Айрес, , 18:56 — REGNUM Сенат Аргентины предложил ввести налог на незарегистрированные в казначействе зарубежные активы для погашения долга перед Международным валютным фондом. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

МВФ

«Владельцы незадекларированных зарубежных активов должны будут сделать специальный взнос», — говорится в предложении.

Правительство Альберто Фернандеса положительно отнеслось к инициативе, однако законопроект был отрицательно принят оппозиционными лидерами.

В настоящее время при декларировании незарегистрированных активов их владельцы обязаны выплатить взнос в размере 20%, а в случае вступления в силу нового закона размер взноса увеличится до 35%.

Согласно данным министерства финансов, из 417 миллиардов долларов активов, принадлежащих гражданам Аргентины, на сегодняшний день задекларированы активы лишь на 69 миллиардов.

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