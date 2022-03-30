Липецк, 30 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Завод по производству лекарственных препаратов в Тербунском районе Липецкой области готов нарастить объёмы выпуска продукции, в том числе — онкопрепаратов и антибиотиков. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Ajale Таблетки

«Компания заинтересована в расширении производства. Запас мощностей большой, сырьём обеспечены. По онкопрепаратам готовы покрывать потребности в масштабах страны, по антибиотикам тоже есть куда расти. При необходимости легко могут увеличить объёмы», — прокомментировал Артамонов.

На предприятии работают более 400 человек. Все рабочие места инвестор планирует сохранить.