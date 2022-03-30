Бухарест, , 18:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальной речью в парламенте Румынии. Об этом 30 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Согласно официальной информации, инициатором указанного мероприятия выступил председатель румынского сената (верхней палаты парламента) Флорин Кыцу.

Кыцу «Я обещаю, что лично приложу все усилия для того, чтобы Зеленский был услышан парламентариями Румынии».

При этом в Бухаресте не уточняют, в какой именно форме пройдет указанное выступление. Предполагается, что оно будет осуществлено в режиме видеосвязи.

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