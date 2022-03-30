Бухарест, 30 марта 2022, 18:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальной речью в парламенте Румынии. Об этом 30 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»
Согласно официальной информации, инициатором указанного мероприятия выступил председатель румынского сената (верхней палаты парламента) Флорин Кыцу.
При этом в Бухаресте не уточняют, в какой именно форме пройдет указанное выступление. Предполагается, что оно будет осуществлено в режиме видеосвязи.
Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба обвинил Германию и Запад в нежелании поддержать Украину