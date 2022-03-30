Ижевск, , 18:37 — REGNUM К концу марта число жалоб жителей Удмуртии на состояние дорог выросло в три раза. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в социальных сетях.

Дорога Duma.yar.ru

По данным ЦУР (Центра управления регионом), с 1 по 29 марта в социальных сетях жители республики оставили 255 обращений по поводу состояния дорог. Сообщения касаются планов по ремонту дорог в текущем году и появившимися после зимы ямами.

С 1 апреля начнется объезд дорог, которые были отремонтированы ранее, всего будет осмотрено около 900 участков. В случае обнаружения дефектов подрядчик будет обязан их устранить за свой счет до 1 июля.

ИА REGNUM напоминает, ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечали, что основное внимание в рамках контроля будет уделено дорогам, которые были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».