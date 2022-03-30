Улан-Батор, , 18:36 — REGNUM Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии категорически опроверг информацию о том, что США собираются создать в Монголии биолабораторию для исследований возбудителей опасных инфекций, которые встречаются на границе с Россией и Китаем.

Лаборатория (сс) М. Денисов. Mos.ru

Ранее СМИ сообщали, что США намерены создать биолабораторию на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций, который находится в Улан-Баторе.

“Прямо скажу — никаких предложений о создании биолабораторий к нам не поступало. Не было таких разговоров, нет планируемых проектов. При этом мы сейчас сотрудничаем с другими странами — это необходимо, поскольку инфекционное заболевание – это проблема ни одной страны или одного региона.

Мы обмениваемся информацией с международным сообществом о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения и потенциальных эпидемических ситуациях, организуем конференции, реализуем совместные проекты и программы», — рассказывает директор Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.

По его словам в Монголии в сотрудничестве с Университетом Джорджа Мейсона (США) и институтом медицины Тайланда проводятся исследования распространения клещевых заболеваний, но никаких инвестиций, мероприятий или проектов, направленных на создание биолабораторию не поступало и не планируется.

Также Бандихуугийн Амгаланбаяр отметил, что в ближайшее время монгольские сотрудники не планируют участвовать в семинарах в Казахстане, никаких предложений от Азиатского банка развития монгольским специалистам не поступало.