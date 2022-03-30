Москва, , 18:35 — REGNUM Россия и Германия обсудят на уровне экспертов вопрос с поставками газа после решения Москвы о переходе на оплату за топливо в рублях. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба Кремля после телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как сообщается, в ходе беседы было подчёркнуто, что «изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами Евросоюза».

«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортёров российского газа. Условлено, что на этот счёт дополнительно переговорят эксперты двух стран», — говорится в сообщении.

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