Бухарест, 30 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. В течение ближайших нескольких дней Румыния может оказаться в зоне распространения воздушной массы, содержащей частицы пыли и песка из пустыни Сахара. Об этом 30 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из кф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» реж Терри Гиллиам. 1998. США Песчаная буря

По данным Национального метеорологического управления (НМУ) Румынии, наибольшая вероятность аномалии прогнозируется в период с 31 марта по 1 апреля нынешнего года. В этой связи эксперты призвали жителей страны плотно закрывать окна и двери в домах и офисах, а также воздержаться от поездок на автомобилях на длинные расстояния.

При этом, как утверждают в НМУ, концентрация соответствующих микрочастиц в Румынии будет ниже, чем на Апеннинском полуострове в балканском регионе. Предполагается, что указанное предупреждение будет действовать до 3 апреля.