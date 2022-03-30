Москва, 30 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Наступающая группировка войск Луганской Народной Республики продолжает движение к Северодонецку, сообщил 30 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Подразделения Луганской Народной Республики продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населенного пункта Житловка.

Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения», — рассказал Конашенков.