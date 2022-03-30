Липецк, 30 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Размер стипендии студентов-целевиков Липецкой области, получающих высшее профессиональное образование в медицинских вузах, будет увеличен в пять раз. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

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До 1 мая в регионе разработают порядок обеспечения медицинских работников служебным жильем с возможностью передачи его в собственность после десяти лет отработки.

До 1 сентября на базе областной детской больницы откроется клиническая база подготовки педиатров. Также до 1 сентября массово должны быть созданы группы профориентации старшеклассников по выбору профессий медицинской направленности.

Главам районов Артамонов поручил активизировать работу по предоставлению специалистам служебного жилья, ввести дополнительные меры поддержки для своих студентов-целевиков и обеспечить дополнительные единовременные пособия для молодых специалистов.