Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на введение на федеральном уровне наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соблюдение тишины и покоя граждан, особенно в ночное время, крайне важно для сохранения здоровья и работоспособности», — отметил Нилов.

Предлагается ввести административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 22 часов до 7 часов в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения, при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Исключение предлагается установить для действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, связанных с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не противоречащих законодательству, или проведением в порядке, не противоречащем законодательству, культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления.

В случае принятия закона штраф составит для граждан от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Сейчас законодательством ряда регионов уже установлен запрет на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, а также установлена административная ответственность за совершение указанных правонарушений. Однако процесс привлечения к ответственности довольно сложен и слишком растянут по времени, отмечают авторы инициативы.

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В июне 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам.

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