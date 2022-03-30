Тюмень, , 18:27 — REGNUM В Тюменской области антиковидные ограничения продлены до 1 мая 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Масочный режим Yarregion.ru

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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Однако за последнюю неделю он составил 168 на 100 000 населения — на 43% выше, чем в среднем по России. Причём показатель заболеваемости на 30 марта в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года, говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, таким образом в регионе продолжает действовать масочный режим.

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