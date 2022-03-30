Москва, 30 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Российские войска прорвали укрепленную оборону украинских нацистов и форсировали реку Шайтанка, сообщил 30 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная операция России по денацификации Украины

«Вооруженные Силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новосёлка.

Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило восемь километров. В данном районе уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, пять БМП, восемь автомобилей различного назначения», — рассказал Конашенков.

Напомним, речь идёт о группировке, наступающей в северном направлении и выходящей на тылы войск укронацистов, собранных западнее Донецка и Горловки.