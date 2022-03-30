Москва, 30 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Запрет с 1 января 2025 года на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры России введён указом президента страны Владимира Путина 30 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В тексте указа «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации, сказано следующее.

С 31 марта 2022 г. заказчики (к ним не относятся организации с муниципальным участием) не могут закупать иностранное ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его применения на принадлежащих им значимых объектах критической инфраструктуры страны.

Также они не могут закупать услуги, необходимые для использования этого ПО, не согласовав эти закупки с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством страны. Также в указе сказано:

«С 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им объектах критической информационной инфраструктуры».