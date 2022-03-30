Вашингтон, 30 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. HBO Max собирается снять сериал-приквел американского хоррора «Оно». Информацию об этом 30 марта сообщил Hypebeast.

Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США Клоун Пеннивайз

Известно, что будущий проект получит название «Добро пожаловать в Дерри» и расскажет о событиях, предшествующих оригинальной ленте. Исполнительным продюсером сериала станет Андрес Мускетти, выступивший режиссёром «Оно» и «Оно 2».

Напомним, что картина «Оно» появилась в прокате в 2017 году и стала экранизацией одноимённого романа Стивена Кинга. В 2019 году был представлен сиквел хоррора.