Москва, , 18:21 — REGNUM Сторона защиты обжаловала приговор по делу блогера Эдварда Била. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Эдвард Бил Erokhin

Ранее мужчину приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за ДТП на Садовом кольце. Адвокаты осужденного попросили назначить Билу условное наказание.

«Сторона защиты просит изменить приговор, назначить условное наказание, с применением ст. 73 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 1 апреля 2021 года Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы. По данным ГИБДД, машина блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

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