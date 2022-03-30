Курск, 30 марта, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В ходе военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Денис Жмыхов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.

Телеграм-канал администрации Курской области Сообщение о гибели Дениса Жмыхова

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«В ходе проведения специальной операции на территории Украины погиб наш земляк — гвардии рядовой контрактной службы Денис Жмыхов. Администрация Курской области соболезнует родным и близким Дениса. Искренне скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.