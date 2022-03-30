Милан, Италия, , 18:20 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Calciomercato, руководство «Милана» планирует после завершения текущего сезона выкупить у мадридского «Реала» контракт 22-летнего испанского атакующего полузащитника Браима Диаса.

Брахим Диас (сс) Werner100359

Полузащитник «Реала» Диас выступает за «Милан» на правах аренды. «Россонери» заплатили «сливочным» 3,2 миллиона евро за два года аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Браим Диас принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Венеции», «Специи» и «Сампдории» и тремя результативными пеердачами.