Милан, Италия, 30 марта, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание Calciomercato, руководство «Милана» планирует после завершения текущего сезона выкупить у мадридского «Реала» контракт 22-летнего испанского атакующего полузащитника Браима Диаса.

(сс) Werner100359 Брахим Диас

Полузащитник «Реала» Диас выступает за «Милан» на правах аренды. «Россонери» заплатили «сливочным» 3,2 миллиона евро за два года аренды. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Браим Диас принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Венеции», «Специи» и «Сампдории» и тремя результативными пеердачами.