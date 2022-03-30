Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Рост американской экономики ускорился в IV квартале 2021 года, однако в начале 2022 года темпы замедлились на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19, проблем в цепочках поставок и растущей инфляцией, сообщает 30 марта Reuters.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно третьей оценке министерства торговли США, ВВП страны в IV квартале вырос на 6,9% в годовом выражении, что немного ниже предыдущей оценки в 7%.

При этом ранее опрошенные агентством экономисты прогнозировали пересмотр показателя в сторону повышения до 7,1%. Снижение оценки обусловлено, в числе прочего, зафиксированным в конце года снижением потребительских расходов и экспорта.

В целом за 2021 год экономика США выросла на 5,7%, что является самым хорошим показателем с 1984 года. В 2020 году было зафиксировано сокращение ВВП страны на 3,4%, что стало самым крупным падение за последние 74 года.