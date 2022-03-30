Ростов, Ярославская область, 30 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Глава Тутаевского муниципального района Ярославской области, член наблюдательного совета конкурса «Ярославский резерв» Дмитрий Юнусов посетил Ростов и Пошехонье, где пригласил жителей к участию в конкурсе. Об этом Юнусов рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Дмитрий Юнусов с потенциальными участниками конкурса

"Вчера были в Пошехонском районе, сегодня — в Ростовском. Провели встречу с предпринимателями, входящими в координационный совет по малому и среднему предпринимательству Ростовского района. Радует обратная связь, когда узнаем, что люди уже начали регистрироваться. Потому что это возможность не только заявить о себе, не только проверить свои деловые качества, компетенции, но и выработать решения той или иной проблемы района, области. Сегодня мы как раз об этом говорили, рассказали о том, что данный проект — это крутая возможность проявить себя!», — написал Дмитрий Юнусов.

Глава Тутаевского района напомнил, что времени, чтобы принять участие в проекте ещё много — заявки принимаются до 28 апреля.