Лион, Франция, 30 марта 2022, 18:15 — REGNUM 50-летний хорватский специалист Нико Ковач, занимавший пост главного тренера мюнхенской «Баварии» и «Монако» Нико Ковач может стать главным тренером «Лиона». Об этом 30 марта сообщило издание Foot Mercato.
По информации источник, нынешний главный тренер французского клуба Питер Бош будет оправлен в отставку после завершения текущего сезона, так как «Лион», набрав лишь 42 очка после 29-ти сыгранных туров, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
7 апреля «Лион» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 встретится с лондонским «Вест Хэмом». Встреча пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Ответная игра запланирована на 14 апреля.