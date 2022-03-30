Лион, Франция, , 18:15 — REGNUM 50-летний хорватский специалист Нико Ковач, занимавший пост главного тренера мюнхенской «Баварии» и «Монако» Нико Ковач может стать главным тренером «Лиона». Об этом 30 марта сообщило издание Foot Mercato.

Нико Ковач (сс) Werner100359

По информации источник, нынешний главный тренер французского клуба Питер Бош будет оправлен в отставку после завершения текущего сезона, так как «Лион», набрав лишь 42 очка после 29-ти сыгранных туров, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

7 апреля «Лион» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 встретится с лондонским «Вест Хэмом». Встреча пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Ответная игра запланирована на 14 апреля.