Донецк, , 18:13 — REGNUM Наступательная операция в Донбассе усиливается сразу по нескольким направлениям, заявил 30 марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, чем быстрее будет освобождена территория республики, тем меньше будет жертв и разрушений.

«Наступательная операция усиливается по разным направлениям, есть тому основания: мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений», — сказал Пушилин.

Кроме того, глава ДНР сообщил о продолжении боёв в Мариуполе, где сопротивляются остатки нацистских войск.

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