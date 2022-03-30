Донецк, 30 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Наступательная операция в Донбассе усиливается сразу по нескольким направлениям, заявил 30 марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, чем быстрее будет освобождена территория республики, тем меньше будет жертв и разрушений.

«Наступательная операция усиливается по разным направлениям, есть тому основания: мы прекрасно понимаем, что чем дольше мы будем освобождать свою территорию, те населенные пункты, которые сейчас расположены под контролем Украины, тем больше будет жертв и разрушений», — сказал Пушилин.

Кроме того, глава ДНР сообщил о продолжении боёв в Мариуполе, где сопротивляются остатки нацистских войск.