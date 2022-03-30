Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге рестораторы вновь смогут организовать летние террасы в упрощённом порядке. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений (КИО).

Терраса ресторана на улице Рубинштейна Дарья Драй © ИА REGNUM

Подать заявление на их размещение можно будет в личном кабинете на сайте комитета имущественных отношений Петербурга уже с 1 апреля 2022 года.

Ранее упрощённый порядок подачи заявлений был одной из мер поддержки ресторанного бизнеса в период разгара пандемии коронавируса. Если два года назад на улице можно было размещать ограниченный перечень мебели, то теперь — столы, стулья, кресла, скамьи, зонты и другие предметы.

«Главные условия — мебель должна размещаться вдоль уличного фронта таким образом, чтобы обеспечить 1,5-метровый проход на тротуаре, а площадь участка не должна быть больше площади самого ресторана или кафе», — говорится в сообщении пресс-службы КИО.

Такое разрешение можно будет получить на бесплатной основе. Мебель летних террас можно будет разместить с 1 мая по 15 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге одобрили новый регламент инвестиционных контрактов