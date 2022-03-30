Чебоксары, 30 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Чувашии задолженность по заработной плате достигла 32,4 млн рублей. В том числе 4 млн рублей должны работникам обанкроченного общества «Чувашский бройлер». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы республики по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты зарплаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По данным госинспекции труда Чувашии, в настоящее время долги по зарплате в 25 организациях сложились перед 813 сотрудниками в размере 32,41 млн рублей, что на 840 тыс. рублей (+3%) больше уровня 1 января 2021 года. В том числе долги по зарплате в ОАО «Чувашский бройлер» составляют 4 млн рублей, из них 1 млн рублей — проценты за задержку выплаты заработанных средств перед 40 работниками.

Конкурсный управляющий предприятия Владислав Павлов сообщил на заседании, что более 50 млн рублей находится на счетах птицефабрики для погашения текущих обязательств, говорится в сообщении. В том числе зарезервированы средства на погашение зарплаты.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление об изменении очерёдности погашения требований кредиторов, поэтому после вступления данного решения в силу начнётся погашение задолженности по зарплате. Ожидается, что перечисления начнутся в апреле.

По официальным данным, на начало марта в Чувашии за нарушения оплаты труда привлечены к административной ответственности 26 должностных и 13 юридических лиц, три индивидуальных предпринимателя, решается вопрос о возбуждении двух уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 49% акций в уставном капитале ОАО «Чувашский бройлер» принадлежат республике. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал предприятие банкротом.