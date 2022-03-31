Москва, 31 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план развития виноделия в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Виноградная лоза

«В новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли и призваны обеспечить прорывной скачок в ее развитии», — цитирует Абрамченко ее пресс-служба.

Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России — до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз России.

Прежде всего, аграриям предполагается помогать с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечивать их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.

В дорожной карте предусмотрено внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем. Отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники и оборудования, а также их локализация на территории России

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Кроме того, план включает выполнение мероприятий по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем.

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