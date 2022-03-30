Москва, 30 марта 2022, 18:32 — REGNUM Серия выходит в едином, стильном и лаконичном оформлении. Книги классно смотрятся на полке и вместе, и по отдельности. Благодаря карманному формату их удобно брать в дорогу.
Рассказываем о первых книгах серии. Они посвящены немецкой рок-группе Rammstein и импозантному британскому музыканту Дэвиду Боуи.
«Rammstein. Краткая история», Петер Вике
От дебютных концертов до триумфа: емкое исследование успеха самой известной рок-группы Германии.
Познакомиться с историей самой противоречивой и самой известной в мире немецкой рок-банды приглашает Петер Вике — член Международной ассоциации изучения популярной музыки. В своем исследовании он предлагает подробный рассказ об истории группы, от основания до наших дней, краткую биографию каждого музыканта, включая фронтмена Тилля Линдеманна, и анализ ключевых песен Rammstein. А еще рассказывает интересные факты, повлиявшие на творчество группы, например:
как на каждого участника повлияло падение Берлинской стены,
откуда взялось название Rammstein и почему две «м» — это ошибка,
как «раммштайны» познакомились с режиссером Дэвидом Линчем,
с какими трудностями и скандалами сталкивалась группа при выпуске каждого альбома.
Повествование занимает сто с небольшим страниц и идеально подойдет для экспресс-знакомства с историей Rammstein.
«Дэвид Боуи. Краткая история», Франк Келлетер
«У меня всегда была отталкивающая потребность быть кем-то большим, чем человек». Краткая биография «сверхновой» Дэвида Боуи.
Эта книга — сборник заметок, цитат и аналитических зарисовок о Боуи, которые Келлетер собирал на протяжении многих лет. Они идут в хронологическом порядке и занимают всего сто страниц. С них на читателя смотрит певец, любитель музыкальных — и не только — экспериментов, актер, художник, мастер перевоплощения и мистификации.
Как воспринимали музыку Боуи его современники?
Что двигало творчеством «хамелеона британской рок-музыки»?
Кем и чем вдохновлялся артист на протяжении пятидесяти лет карьеры?
И почему ставил новаторство и нарушение правил во главу угла?
В этой книге — подробные ответы на эти и другие вопросы, а также краткое освещение главных вех жизни и карьеры Дэвида Боуи.