Москва, 30 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Серия выходит в едином, стильном и лаконичном оформлении. Книги классно смотрятся на полке и вместе, и по отдельности. Благодаря карманному формату их удобно брать в дорогу.

doungtepro Книга

Рассказываем о первых книгах серии. Они посвящены немецкой рок-группе Rammstein и импозантному британскому музыканту Дэвиду Боуи.

«Rammstein. Краткая история», Петер Вике

Издательство БОМБОРА «Rammstein. Краткая история», Петер Вике

От дебютных концертов до триумфа: емкое исследование успеха самой известной рок-группы Германии.

Познакомиться с историей самой противоречивой и самой известной в мире немецкой рок-банды приглашает Петер Вике — член Международной ассоциации изучения популярной музыки. В своем исследовании он предлагает подробный рассказ об истории группы, от основания до наших дней, краткую биографию каждого музыканта, включая фронтмена Тилля Линдеманна, и анализ ключевых песен Rammstein. А еще рассказывает интересные факты, повлиявшие на творчество группы, например:

как на каждого участника повлияло падение Берлинской стены,

откуда взялось название Rammstein и почему две «м» — это ошибка,

как «раммштайны» познакомились с режиссером Дэвидом Линчем,

с какими трудностями и скандалами сталкивалась группа при выпуске каждого альбома.

Повествование занимает сто с небольшим страниц и идеально подойдет для экспресс-знакомства с историей Rammstein.

«Дэвид Боуи. Краткая история», Франк Келлетер

Издательство БОМБОРА «Дэвид Боуи. Краткая история», Франк Келлетер

«У меня всегда была отталкивающая потребность быть кем-то большим, чем человек». Краткая биография «сверхновой» Дэвида Боуи.

Эта книга — сборник заметок, цитат и аналитических зарисовок о Боуи, которые Келлетер собирал на протяжении многих лет. Они идут в хронологическом порядке и занимают всего сто страниц. С них на читателя смотрит певец, любитель музыкальных — и не только — экспериментов, актер, художник, мастер перевоплощения и мистификации.

Как воспринимали музыку Боуи его современники?

Что двигало творчеством «хамелеона британской рок-музыки»?

Кем и чем вдохновлялся артист на протяжении пятидесяти лет карьеры?

И почему ставил новаторство и нарушение правил во главу угла?

В этой книге — подробные ответы на эти и другие вопросы, а также краткое освещение главных вех жизни и карьеры Дэвида Боуи.