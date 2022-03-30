Париж, , 18:10 — REGNUM 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил о намерении побить рекорд Тьерри Анри по голам за национальную команду.

Килиан Мбаппе (сс) Кирилл Венедиктов

«Я всегда хотел везде быть первым: и в сборной, и на клубном уровне. То, что сделал Тьерри Анри, никто не делал, но я думаю, что смогу это сделать намного быстрее, чем думают многие», — цитирует Килиана Мбаппе издание GFFN.

Стоит напомнить, что на счету Килиана Мбаппе 51 забитый мяч в составе сборной Франции во всех турнирах.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 10 (6+4) очков по системе гол+пас.