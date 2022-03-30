Москва, 30 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») предложила вернуться к вопросу закупки зерна и других видов товаров в интервенционный фонд по приемлемым ценам для государства и сельхозпроизводителей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

Светлана Шаповалова Поля подсолнечника

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Она обратила внимание на ситуацию с экспортными пошлинами на зерновые и масленичные культуры.

«Понимаю, что это вынужденная мера, принятая правительством РФ, чтобы защитить внутренний рынок и стабилизировать цены на продукты питания. Но вместе с тем, не будем скрывать, это не радует многих производителей зерна, так как цена на зерновые в РФ сейчас находится на достаточно невысоком уровне (относительно мировых цен), а затраты на производство растут и это может многих сельхозпроизводителей заставить переориентироваться на другие, более рентабельные, виды продукции», — отметила Школкина.

Парламентарии предложили Минсельхозу РФ рассмотреть вопрос об увеличении в 2022 году индикативной цены на зерно и подсолнечник, что позволит сохранить баланс интересов.

«Но вместе с тем, считаю необходимым вернуться к вопросу закупки зерна и других видов товаров в интервенционный фонд по приемлемым ценам для государства и сельхозпроизводителей, что дало бы возможность, с одной стороны, государству создать собственную подушку безопасности и достаточный резерв для обеспечения таких социально важных подотраслей АПК, как мукомольную и хлебопекарную — сырьём, животноводов — кормами», — рассуждает парламентарий.

С другой стороны, мера поддержала бы доходность у сельхозпроизводителей и дала возможность аграриями получить дополнительные оборотные средства на закупку всего необходимого, в том числе для проведения сезонных работ и дальнейшего развития производства, отметила Школкина.

В Госдуме состоялась встреча депутатов с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

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